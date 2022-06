Lärm ist vor allem in großen Städten allgegenwärtig. Dass er Stress verursacht und damit auf Dauer krank machen kann, wissen wir. Doch welche Auswirkungen er auf Kinder hat, deren Schulen an Hauptverkehrsstraßen liegen, ist bislang kaum erforscht. Die Umweltepidemiologin Maria Foraster und der Mediziner Jordi Sunyer haben deshalb eine Studie an 38 Schulen in Barcelona durchgeführtl, um herauszufinden, wie sich der unterschiedliche Lärmpegel auf die geistige Entwicklung der Kinder auswirkt. Sie testeten 2.680 Schüler im Alter von sieben bis zehn Jahren auf ihre kognitiven Fähigkeiten und betrachteten dabei auch die Entwicklungsfortschritte. In diesem Alter, vor der Pubertät, laufen im Gehirn einige Reifungsprozesse auf Hochtouren.

Je lauter die Straße, desto langsamer die Entwicklung

Die Ergebnisse der Wissenschaftler des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) deuten darauf hin, dass Lärm zwei wesentliche Grundlagen für erfolgreiches Lernen beeinträchtigt: das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit. Letztere ist der Schlüssel dazu, sich Wissen anzueignen. Sie richtet unsere Konzentration auf einzelne Reize und auf bestimmte Aufgaben. Mit dem Arbeitsgedächtnis können wir dann die Informationen speichern und sie über einen kurzen Zeitraum manipulieren. Wollen wir Wissen dauerhaft und effektiv verarbeiten, nutzen wir dafür unser sogenanntes komplexes Arbeitsgedächtnis.

Wie schnell oder wie langsam sich beide Bereiche entwickeln, hängt offenbar damit zusammen, wie laut es vor den einzelnen Schulen, in den Klassenzimmern und auf den Spielplätzen ist. Je höher der Lärmpegel, desto langsamer die Reifung. Um es in Zahlen auszudrücken: Eine fünf Dezibel höhere Geräuschkulisse im Freien bremste die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses um 11,4 Prozent, die des komplexen Arbeitsgedächtnisses um 23,5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt.

Lärmspitzen sind entscheidend

Ob es einen Schallschutz geben muss und wie er realisiert wird, entscheidet der Gesetzgeber auch bei uns in Deutschland nach wie vor auf der Grundlage von durchschnittlichen Dezibelpegeln. Die Studie von Foraster und Sunyer stützt jedoch die Hypothese, dass die Lärmspitzen und die Geräuscheigenschaften viel entscheidender sind. Es zeigte sich, dass die Kinder innerhalb des Klassenzimmers teilweise viel deutlicheren Lautstärkeschwankungen ausgeliefert waren als im Freien. Wo die Differenzen am größten waren, schnitten die Schüler in den Tests für die Studie durchweg schlechter ab, sowohl im Hinblick auf Arbeitsgedächtnis und komplexes Arbeitsgedächtnis als auch auf die Aufmerksamkeit.