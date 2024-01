Die Lage bei Grippe, Corona und Erkältungen ist weiterhin vergleichsweise entspannt. Wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervorgeht, erkrankten in der Woche bis zum 14. Januar schätzungsweise 4,5 Millionen Menschen in Deutschland an einer neuen Atemwegsinfektion. Das entspricht einer Quote von etwa 5,4 Prozent, dem niedrigsten Wert seit Monaten.