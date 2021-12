DER Kevin-Klassiker sind die pendelnden Farbeimer. Die hat Kevin mit Seilen oben am Treppengeländer befestigt. Als die Einbrecher Harry und Marv die Treppe hochkommen, wirft Kevin die Farbeimer runter und die Pendelgeschosse treffen die beiden mitten ins Gesicht. Und als ob das nicht schon genug wäre werden sie noch in hohem Bogen von der Treppe geschleudert. Also ein Treffer ins Gesicht und dann ein Sturz auf den Hinterkopf.