Wissenschaft Rekord: Mehr als 30.000 Besucher beim Silbersalz-Festival in Halle

30. Oktober 2023, 17:04 Uhr

Das diesjährige Silbersalz-Festival in Halle ist am Sonntag mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Die Filme, Ausstellungen und Diskussionen zu Themen der Wissenschaft zogen doppelt so viele Besucher an, wie 2022.