Halle Ich sehe was, was du nicht siehst... Silbersalz23: Wissenschaftsfestival in Halle

Das Motto des Silbersalz-Festivals 2023 soll die Besucher auf eine Entdeckungsreise mitnehmen, in die Räume, die sich unserer direkten Wahrnehmung entziehen, zwischen Mensch und Natur, Erde und Weltraum, Groß und Klein.