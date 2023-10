Durch Körperzellen flanieren, seinen eigenen Augen vor dem halleschen Nachthimmel nicht trauen oder darüber debattieren, ob sich die Welt noch die Reichen leisten kann – das alles geht schon am ersten Tag des Silbersalz 2023. Als Festivalzentrum und Ort für zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen dient in diesem Jahr das Kaufhaus am Markt, in dem Galeria Karstadt Kaufhof im Dezember 2022 seinen Verkauf einstellte.