Am Mittwoch beginnt die sechste Ausgabe von "Silbersalz". Das Wissenschaftsfestival in Halle ist aktuell das größte seiner Art in Deutschland. Es will spannende Einblicke in aktuelle Forschung geben, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Elfenbeinturm herausholen und einem breiten Publikum näherbringen. Wie immer seit seiner Gründung wird das Event vom Mitteldeutschen Rundfunk begleitet, der einzelne Veranstaltungen auch live ins Internet übertragen wird.

Zentrum des Silbersalz: Das ehemalige Kaufhof-Kaufhaus am Markt

In rund 80 Veranstaltungen mit freiem Eintritt kann das Publikum spannende Filme aus und über Wissenschaft erleben, Diskussionen mit und zwischen Expertinnen verfolgen oder multimediale Ausstellungen bestaunen. MDR WISSEN, das Partner des Festivals ist, wird einige der Gesprächsrunden aufzeichnen oder sogar live übertragen. Zudem gibt es Preise für die besten Ausstellungen und Filme bei den Science und Media Awards.

Zentrum des Festivals ist dieses Jahr das ehemalige Kaufhof Kaufhaus am Hallenser Markt. Dort sind im ersten Stock eine Reihe von virtuellen und interaktiven Installationen zu sehen. Sie entführen Besucherinnen und Besucher unter anderem in die tiefsten Tiefen der Tiefsee, erklären anschaulich Phänomene der Physik wie kleinste Teilchen oder Strahlung oder lassen Spielende mithilfe von KI ganze Welten erschaffen.

Ausstellungen: Eintauchen in die Welt der Zellen und Mikroorganismen

In der Schau "Cell Worlds" im Keller des Kaufhauses führen die Macher die Besucher in das Reich der Zellen unseres Körpers. "Wanderungen, Jagden, Symbiosen und sogar Kommunikation – wer hätte gedacht, dass das unendlich Kleine so grandios ist?", heißt es dazu im offiziellen Programm.

Auch die Schau "Submerged" taucht in mikroskopisch kleine Strukturen ein. In einem geheimnisvollen Tunnel unter dem Schloss Moritzburg können Besuchende die Welt der kleinsten Teichbewohner erkunden. Unter den Mikroskopen werden Algen und Mikroorganismen für das Auge sichtbar.

Bei der Reihe "Komm, setz dich" können Festivalbesucher Wissenschaftler zum persönlichen Gespräch im kleinen Rahmen treffen. Denn die Expertinnen und Experten können viele Fragen beantworten, etwa, was Insekten zur Ernährung der Weltbevölkerung beitragen können, wie das Gehirn eigentliche Düfte verarbeitet und was Toiletten mit Nachhaltigkeit zu tun haben.

Musikprogramm zum Silbersalz: Bands, Cyborgs und Vogelstimmen

Abgerundet wird das Programm mit Konzerten und Discos. So laden etwa die Künstlerin Akiko Akayama und die Musiker des Johannes Motschmann Trios am Donnerstag zu einer Live-Performance in die Händelhalle. Am Donnerstag bittet der Chemnitzer Wirtschaftspsychologe Bertolt Meyer zum Tanz im Untergeschoss des Kaufhauses. Das Besondere: Der Professor der TU Chemnitz legt nicht nur House und Techno auf, sondern ist auch wesentlicher Teil des Musiksets. Statt einer Handprothese trägt er eine Schnittstelle, sodass sein Nervensystem quasi direkt mit dem DJ-Setup verbunden ist. Auch Dominik Eulberg ist der Wissenschaft verbunden. Der Biologe, Naturschützer und DJ sampelt Vogelstimmen, die Teil der Musik werden.