Schwedische Mediziner testen aktuell eine Kombinationstherapie aus dem bereits gegen Corona zugelassenen Remdesivir und einem noch in der Testung befindlichen Wirkstoff namens hrsACE2. Dessen besondere Eigenschaft ist, dass er das Sars-Coronavirus-2 von den ACE-2-Eiweißen ablenken kann. An diesen Proteinen dockt das Virus normalerweise an und dringt so in die menschlichen Zellen ein. Laut der in der Fachzeitschrift EMBO Molecular Medicine erschienenen Studie konnte die Kombination aus beiden Wirkstoffen die Virenmenge in Zellkulturen deutlich reduzieren und die Vermehrung der Krankheitserreger effektiv eindämmen. Zudem waren im Zweierpack nur sehr geringe Dosen der einzelnen Bestandteile notwendig. Weil Remdesivir in höheren Mengen für Menschen gefährlich ist, wäre das ein großer Vorteil. Kombinationstherapien haben sich bereits gegen HIV als erfolgreiche Strategien herausgestellt, schreiben die Forscher.