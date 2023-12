Die sozialen Medien sind auch in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen immer wieder Thema, sagt die Leiterin der Forschungsgruppe Internetbezogene Störungen und Computerspielsucht am Universitätsklinikum Tübingen, Isabel Brandhorst. Am deutlichsten sehe man den Einfluss im Krisendienst des Klinikums. An die Kriseninterventionsstation wendeten sich demnach häufiger Familien, die mit Aggressionsausbrüchen oder Suizidgedanken konfrontiert sind, die mit der Social Media-Nutzung zusammenhingen. Insbesondere bei Jugendlichen führten Phänomene wie Cyber-Mobbing, Hate-Speech oder Nacktbilder, die an die Öffentlichkeit geraten, zu so großer Not, dass sie über Suizid nachdenken, so Brandhorst.