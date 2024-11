Erwischt. Manche Paneele schaffen es sogar auf dreißig Jahre. (Und vor dreißig Jahren begann Nokia gerade erst damit, sein Renommee als Handyweltmarktführer aufzubauen.) Diese tatsächlich hohe Lebensdauer hängt mit der aufwendigen Bauweise zusammen, die so ein Modul zu einem ziemlichen – nun ja – Klumpatsch macht. "Also wir haben zum einen die Solarzellen, die sind eingekapselt in einer Polymerfolie, haben da noch eine Glasschicht oben drauf und die werden von einem Aluminiumrahmen gehalten." Neben Alu und Glas stecken besonders in der Solarzelle wertvolle Rohstoffe, allen voran Silizium und Silber. Und ein Silberkettchen würde ja nun auch niemand freiwillig entsorgen. Bildrechte: MDR WISSEN

Für die Rückgewinnung gibt es verschiedene Möglichkeiten, erklärt Obst, thermische, chemische, mechanische. Gängig ist es, die außer Dienst gestellten Paneele zu schreddern und anschließend die einzelnen Rohstoffe im Granulat zu trennen. Nur funktioniert das eben nicht zu hundert Prozent genau, hier seien Kompromisse zulasten der Reinheit notwendig. Solar Materials aus Magdeburg dreht den Spieß einfach um: Man spare sich die Sorgen beim Sortieren, indem man sich eben am Anfang direkt Mühe gebe, um es mal mit Fridolin Frankes Worten zu sagen. Ein Ansatz, dem der Chemiker Andreas Obst viel abgewinnen kann: "Er zielt ja vor allen Dingen darauf ab, zum einen, sehr hochwertiges Glas zurückzugewinnen, ohne starke Verunreinigung durch Metall und Silizium. Und zum anderen, was die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens eben sehr stark nach vorn bringt, die Rückgewinnung von Silber."



Im Jahr 2023 gehe fast ein Fünftel der Weltsilberproduktion auf die Solarindustrie zurück, erklärt Obst, "und es gibt aktuell weltweit noch keinen Recyclingprozess im industriellen Maßstab, der das Silber zurückgewinnt." Gleichzeitig gehe der Silberpreis stark nach oben und es ist nicht abzusehen, dass die Branche ihren Verbrauch zurückfährt, schon alleine, weil es in Sachen Haltbarkeit und elektrischer Leitfähigkeit in den Paneelen eine bessere Figur als Kupfer macht. Bildrechte: MDR WISSEN

Nun ist ja jedes Modulmodell ein bisschen anders gebaut. Um besser abschätzen zu können, wie viel Silber in den ausgedienten Platten aufs Recycling wartet, haben Andreas Obst und sein Team den Magdeburgern unter die Arme gegriffen. Am Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, zu dem auch das Center in Halle gehört, atmet man seit Jahrzehnten Photovoltaikluft, demnach liegt dort auch ein gehöriger Wissensschatz über die Zusammensetzung verschiedener Solarpaneele. Mittels einer automatisierten Datenerfassung und einer Datenbank mit hunderten Proben, kann Solar Materials effizienter sehen, wie groß die Glasdicke oder wie hoch der Silber- und Schadstoffgehalt in einem Modul ist, so Obst. Das funktioniere "über den Barcode, der auf den Modulen am Typenschild vorhanden ist und mit dem dann eben die Maschine entsprechend auf den optimalen Parametersatz eingestellt wird, um dieses Modul zu verarbeiten." Das freut auch die Lieferanten, die dann je nach enthaltendem Silber angemessen vergütet werden können. Oder: "Wenn diese Module sehr wenig Wertstoffe, aber viele Schadstoffe enthalten, das eben dem Anlieferer entsprechend in der Belastung aufzuerlegen."

Ausgediente Photovoltaik-Paneele: Von wegen Müll!

Vor ein paar Jahren saß Fridolin Franke noch an der Marktanalyse, inzwischen steht er am künftigen Dreh- und Angelpunkt seines Unternehmens. Beziehungsweise so ziemlich genau in der Mitte der großen Halle am Industriehafen, in die sich in den nächsten Monaten noch weitere Maschinen der Marke Eigenbau und auch Roboter gesellen werden. Zwanzig Prozessstationen soll sie enthalten, die erste industrielle Recyclinglinie des Unternehmens. Für das nächste Jahr ist dann die nächste Linie im Hallenschiff nebenan geplant. 20.000 bis 25.000 Tonnen pro Jahr, das ist die Ziellinie ab 2026.