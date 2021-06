Morgen, am 10. Juni, ist Sonnenfinsternis, partiell – klar, nicht so ein Riesending wie die totale Sonnenfinsternis 1999. Aber trotzdem unglaublich faszinierend, wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt. Wir in der Redaktion bereiten uns schon seit Wochen darauf vor, haben sogar einen Livestream geplant. Das muss ich unbedingt sehen, auch in echt! Sogar das Wetter spielt mit. Aber es gibt ein Problem: Ich finde meine Sonnenfinsternis-Brille nicht. Und jetzt? Wo bekomme ich eine neue her? Und wenn nicht, was dann?

Wer klug ist, bewahrt seine Sonnenfinsternis-Brille so auf, dass sie/er sie beim nächsten Mal wiederfindet. Der Autor diese Beitrages gehört nicht dazu. Bildrechte: Christoph Stelzner

Es ist jede Sonnenfinsternis das Gleiche. Riesen Vorfreude und dann rückt der Tag näher und mir fällt siedend heiß ein: Ich brauche eine Sonnenfinsternis-Brille. Denn ohne könnte ich mir die Netzhaut verbrennen – und das ist kein Spaß. Aber wo liegt sie? Ich bin sicher, ich hatte eine. Ich weiß sogar noch, wie der Karton aussieht, in den ich sie gelegt habe. Aber wo ist der Karton? Mist! Wo kriege ich jetzt eine Sonnenfinsternis-Brille her? Optiker anrufen. Nummer 1 (Kette): "Nein, leider nicht." Nummer 2 (andere Kette): "Ist ja nicht so ein großer Hype dieses Jahr. Da haben wir nichts. Aber fragen sie doch mal einen privaten Optiker." Das mache ich. Die Antwort: "Ja, das ist ein Problem. Wir haben aber auch keine Lösung", so die freundliche Antwort. Es gibt einfach keine Angebote der Industrie.

Smartphone? Kein Ersatz

Versuch des Autors bei der letzten partiellen Sonnenfinsternis 2015 ein Selfie zu machen. Jämmerlich! Bildrechte: Gerald Perschke Die Optiker fallen aus, aber selbst herstellen ist keine Option. So viel weiß ich. Gerußtes Glas, Schweißerbrille, Alufolie, Rettungsdecke, alte CD – man sieht im Zweifel nichts, und es ist nicht gesund, wenn man damit länger in die Sonne schaut. Aber was kann ich tun?



Klar, ich könnte morgen einfach die Smartphone-Kamera in Richtung Sonne halten und dann auf den Bildschirm schauen. Da sehe ich dann einen großen gleißenden Punkt. Gut, mit der Pro-Einstellung, die viele der neuen Smartphones schon haben, kann ich die Belichtungszeit verringern und die Blende erhöhen, dann wäre der Punkt schärfer. Aber vor allem immer noch eins: sehr sehr klein.

Nachbarn fragen

Vielleicht kann ich meinen Nachbarn fragen, der hat eine Digitalkamera mit Riesen-Zoom (noch größer als mein 200 Millimeter-Objektiv). Damit kann man der Sonne ganz nah kommen und wenigstens Fotos machen, oder die Verdunklung auf dem Bildschirm anschauen. Pech. Er ist nicht mehr im Homeoffice und nimmt die Kamera mit ins Büro.

Was schlägt eigentlich die Suchmaschine vor? Projektion. Wie geht das? Ein Fernglas, wie es jeder Jäger und Naturbeobachter zu Hause hat, auf einer Seite abkleben und hinter das andere Glas eine Pappe stellen, auf die das Bild projiziert wird. Gibt es nicht noch was anderes? Ja, eine Lochkamera.

Die Lösung ist ein Karton