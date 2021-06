In diesem Jahr finden gleich zwei Sonnenfinsternisse statt, doch nur eine davon können wir von Deutschland aus beobachten, denn die am 4. Dezember passiert über der Antarktis. Bei der Verdunkelung der Sonne am 10. Juni muss man zwischen der ringförmigen und der partiellen Sonnenfinsternis unterscheiden. Vom Osten Kanadas über Grönland, die Arktis und Russland hinweg kann man eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. In Deutschland zeigt sich nur eine teilweise Bedeckung der Sonne: eine partielle Sonnenfinsternis.