Kennen Sie Steotoda nobilis, den Achtbeiner mit den vielen Namen? Sie ist auch bekannt als Edle Kugelspinne, Edle Fettspinne oder Falsche Schwarze Witwe. Eine Forscherin der Universität Galway hat nun ein Weibchen dieser Gattung in Südengland dabei gefilmt, wie sie eine Zwergspitzmaus (Sorex minutus) betäubt und umgarnt. Dawn Sturgess zufolge ist es weltweit das erste Mal, dass festgehalten wurde, wie eine Falsche Schwarze Witwe eine Zwergspitzmaus erbeutet und vertilgt. Die Aufnahme stammt aus dem August 2022 aus Chichester in Westsussex im Süden Großbritanniens. Sturgess hatte beobachtet, dass sich ein verheddertes Säugetier vor einem Schlafzimmerfenster in einem Spinnennetz leicht bewegte.

Die Beute hängt im Netz. Wie stark die Fäden sein müssen, zeigt die Art der Beute: Eine Zwergspitzmaus ist viel größer als die kleine, giftige Kugelspinne. Bildrechte: Dawn Sturgess Die Spinne bewegte sich zunächst zwischen Säugetier und Dachsparren hin und her, zog die Beute schließlich 25 Zentimeter in die Höhe, außer Sichtweite unter den Dachüberstand. Danach wurde die Maus von der Spinne eingesponnen, drei Tagen später wurde der tote Nager auf dem Fenstersims gefunden, bzw. das, was noch übrig war: Fell, Haut und Knochen. Spinnen zerkleinern ihre Beute nicht mit Kauwerkzeugen. Sie sondern Verdauungssäfte in ihre Beutetiere ab, die deren Inneres in leicht verdauliche Flüssignahrung zum Aufsaugen verwandelt.

Was fressen Edle Kugelspinnen?

Neu ist es nicht, dass diese Spinnen offenbar Wirbeltiere erbeuten; es ist die dritte Beobachtung dieser Art binnen fünf Jahren. Studienautorin Sturgess zufolge könnte das ein Hinweis darauf sein, dass diese Spinnenart häufiger kleine Wirbeltiere verspeist als bisher angenommen wurde. Mit der Zwergspitzmaus ist es demnach die achte Wirbeltierart und die zweite Säugetierart, von der belegt ist, dass sie von Kugelspinnen gefressen werden. Zur Speisekarte dieser Spinnen zählen neben Eidechsen, Ringelnattern, Fledermäusen, Geckos, Blindschleichen nun also auch Zwergspitzmäuse. Aber warum können so kleine Spinnen so große Beutetiere "erlegen"? Das Geheimnis, bzw. die Geheimnisse der Edlen Kugelspinne sind der Autorin zufolge die Stärke des Spinnfadens und des Giftes.

Fressen andere Spinnen auch Wirbeltiere?