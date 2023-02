Sie entdeckten dabei, dass bei physischer Aktivität der Mäuse zu einer frühen Tageszeit mehr Gene aktiviert wurden, die zu einem Abbau von Fettgewebe führen, die Tiere insgesamt mehr Wärme produzierten und auch die Mitochondrien aktiver waren, was auf einen verstärkten Stoffwechsel hindeutet. Bei deutlich späteren physischen Aktivitäten war dies nicht der Fall.



"Unsere Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass Sport am späten Morgen effektiver sein könnte als am späten Abend, wenn es darum geht, den Stoffwechsel anzuregen und Fett zu verbrennen", erklärt der Studienautor Professor Juleen R. Zierath. Allerdings lassen sich die Studienergebnisse nur eingeschränkt auf den Menschen übertragen, da er zwar physiologisch Mäusen ähnelt, es aber auch bedeutende Unterschiede gibt – beispielsweise sind Mäuse nachtaktiv.