Insgesamt nahmen 1.440 Studenten von den drei englischen Universitäten Reading, Surrey und Farnborough an der Untersuchung teil. Die Ergebnisse haben die Forscher um Sunbal Naureen Bhatti jetzt in der Fachzeitschrift International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht. Unter den Alkoholtrinkern waren weiße Studenten mit einem Anteil von 69 Prozent überdurchschnittlich stark vertreten. Männer tranken zudem etwa doppelt so viel wie Frauen.