Die Forschenden von der Uni Leipzig um Prof. Christoph Zielhofer untersuchten für ihre Studie den sogenannten Auelehm an der Weißen Elster in Pegau südlich von Leipzig. Dabei handelt es sich um Flussablagerungen, die bisher als das Ergebnis menschlicher Aktivitäten angesehen wurden – weil der Boden an den Flüssen nach Rodungen durch die Menschen teilweise weggespült wurde. In Mitteleuropa gilt der Auelehm daher als Indiz für einen menschlichen Einfluss auf die Umwelt. "Internationale Berühmtheit in der Forschung hat der Auelehm der Weißen Elster. Er gilt bislang als einer der ältesten Auelehme überhaupt", erklärt Prof. Zielhofer.

Auelehm aus der Hochflutebene der Weißen Elster bei Pegau. Auelehme bestehen aus umgelagerten Böden, welche im Einzugsgebiet des Flusses abgetragen worden sind. Bildrechte: Hans von Suchodoletz