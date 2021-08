Wer heute Nacht das lautlose Spektakel am Nachthimmel beobachten will, muss entweder lang aufbleiben oder noch mal zwischendurch aufstehen. Erst nach Mitternacht kann man nämlich beobachten, wie der Mond zwischen Plejaden und Hyaden zieht. Wenn es denn eine wolkenfreie, klare Nacht wird. Also vor dem Weckerstellen oder dem Kaffeetrinken zum Durchhalten bis nach Mitternacht unbedingt die lokale Wettervorhersage checken!