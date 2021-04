Zigaretten, die nicht süchtig machen - geht das?

Jeder zweite Raucher stirbt am Tabakrauch. Und die Betonung liegt auf Rauch - denn nicht das Nikotin macht uns krank, sondern vielmehr die Verbrennungsprodukte der Zigaretten. Aber das Nikotin macht uns süchtig - eine teuflische Kombination also. Wie könnte man es also schaffen, dass die Glimmstängel ihre Attraktivität verlieren? Gänzlich nikotinfreie Zigaretten gibt es schon - die bringen aber nichts, sagt Doktor Tobias Rüther. Er leitet die Tabakambulanz an der LMU Klinik München. Seine Begründung: Einen nikotinfreien Rauch atmet keiner freiwillig ein. Diese Zigaretten würde also niemand kaufen, denn der Körper zwingt sich nur den Rauch zu inhalieren, weil er eine Belohnung durch das Nikotin bekommt.