Neue Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops der NASA haben die Natur des gewaltigen Gammastrahlenausbruchs GRB 190114C durch die Untersuchung seiner Umgebung untersucht. Wie diese Abbildung zeigt, sind Gammastrahlenausbrüche die stärksten Explosionen im Universum. Sie emittieren den Großteil ihrer Energie in Form von Gammastrahlen, einem Licht, das viel energiereicher ist als das sichtbare Licht, das wir mit unseren Augen sehen können. Hubbles Beobachtungen deuten darauf hin, dass dieser spezielle Ausbruch eine so starke Emission aufwies, weil der kollabierende Stern sich in einer sehr dichten Umgebung befand, mitten in einer hellen Galaxie in 5 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Bildrechte: NASA, ESA and M. Kornmesser