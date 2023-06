Laut einer Analyse einer Regierungskommission liegt die Zahl der vermeidbaren Todesfälle allein im Bereich der Schlaganfälle bei rund 5.000 pro Jahr. Der Studie zufolge macht es einen deutlichen Unterschied, in welches Krankenhaus Patienten eingeliefert werden: In Kliniken mit einem spezialisierten Schlaganfallzentrum ( "Stroke Unit" ) verstarben 23,9 Prozent der Patienten innerhalb eines Jahres nach dem Schlaganfall. In Kliniken ohne ein solches Zentrum waren es 30,4 Prozent. Nur etwa ein Viertel der deutschen Kliniken verfügt über eine solche "Stroke Unit".