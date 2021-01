Ob der Nilgans-Nachwuchs tatsächlich auch diesen "richtigen" Winter mit Schnee und Eis übersteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das geht los beim Nahrungsangebot, das die drei Küken in Bad Liebenstein vorfinden und der Konkurrenzsituation mit anderen Vögeln. Wobei die Nilgänse hier klar im Vorteil sind: "Sie sind sehr wehrhaft gegenüber anderen Wasservogelarten," sagt Winfried Nachtigall. Wo Enten sind, übernehmen Nilgänse rigoros das Regime, besetzten oft Nester, auch von Greifvögeln oder Weißstörchen. Und nicht nur in Thüringen, wie man in einem aktuellen Untersuchungsbericht aus Hessen lesen kann.

Für Thüringen steckt das Nilgans-Monitoring noch in den Kinderschuhen; das Land erfasst das Vorkommen der robusten Vogelart seit 2018, als eine mehrjährige systematische Erfassung der Brutbestände in Auftrag gegeben wurde. Demnach wurde 2018 ein Bestand von 432 Paaren festgestellt. Angaben zu Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Nilgänse erhebt die Landesregierung nicht.

Ursprünglich war sie in Afrika südlich der Sahara und im oberen Niltal verbreitet. Die heute in Europa vorkommenden Populationen beruhen auf ausgesetzten und ausgebüxten Exempalren. in England beispielsweise wurden Nilgänse im 17. Jahrhundert als Ziervögel gehalten. Für das europäische Festland ist nachgewiesen, dass die ersten freien Populationen auf zwei Individuen von 1967 aus einem niederländischen Park bei Den Haag zurückgehen. Die erste Freilandbrut in Belgien wurde 1982 gesichtet, in Deutschland 1981 in Rheinland-Pfalz. Inzwischen Die EU listet die Nilgans seit August 2017 als invasive Art auf. Umfassende, detaillierte Studien zum Einfluss der Wildgans auf die einheimischen Arten und deren Nachwuchs in der EU liegen noch nicht vor.