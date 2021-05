Wenn Eltern sich trennen, sollen sie zum Wohle des Kindes entscheiden, bei wem es wie viel Zeit verbringen soll. Die Paarebene von der Elternebene trennen, so nennen es die Familienberater. In der Praxis gelingt das nur selten, denn die Gefühle lassen sich nicht so einfach ausblenden. Oft müssen Jugendämter und Familiengerichte Empfehlungen aussprechen oder gar Regelungen anordnen. Dabei ist das Maß, wie viel Zeit Kinder bei Mutter oder Vater verbringen sollen bzw. dürfen nicht gesetzlich festgelegt, sondern muss in jedem einzelnen Fall gesondert betrachtet werden. Ausschlaggebend dafür soll immer das Wohl des Kindes sein. Doch wie definiert man das? Und welche Faktoren macht man dafür verantwortlich? Wie viel Mama, wie viel Papa sind gut für den Nachwuchs nach einer Trennung? Unzählige Studien haben versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Auch das sogenannte Wechselmodell wurde untersucht, in dem jedes Elternteil mindestens 30 Prozent der Betreuungszeit übernimmt.

In Deutschland ist derzeit das sogenannte Residenzmodell die Regel. Die Kinder haben ihren Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil und besuchen das andere für einige Tage, zum Beispiel am Wochenende und in den Ferien. Das Wechselmodell, in dem die Betreuungszeit fast gleich aufgeteilt wird, ist eher die Ausnahme. Einige internationale Studien haben diese Umgangsvariante bereits untersucht, doch wie es Kindern hierzulande damit geht, wurde bislang nicht betrachtet. Die Universität Duisburg-Essen hat nun in Zusammenarbeit mit der Universität Marburg eine Studie dazu veröffentlicht, für die insgesamt 1.554 Familien befragt wurden. Um Vor- und Nachteile zu differenzieren, wurden 611 Familien im Wechselmodell, 622 im Residenzmodell und 321 sogenannte Kernfamilien, also Eltern mit leiblichen Kindern in einem Haushalt, miteinander verglichen.