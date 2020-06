Auch in diesem Frühjahr war es in vielen Regionen viel zu trocken. Das fehlende Nass beschäftigt die Wissenschaftler, vor allem aber die Landwirte, wie zum Beispiel im Norden Thüringens, in der Nähe von Nordhausen. Landwirt Jens Bauersfeld macht sich Sorgen; seit Wochen hat es in der Goldenen Aue, wie dieser Landstrich heißt, viel zu wenig geregnet. Und das wirkt sich auf die Nutzpflanzen aus, die hier angebaut werden.