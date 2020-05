Der Forstwissenschaftler Sven Wagner im Gespräch mit Reporterin Daniela Schmidt Bildrechte: MDR Eine Aufgabe, die Jahre und Jahrzehnte in Anspruch nimmt: "Die Fichte hat viele Probleme in den letzten Jahrzehnten gehabt, sie ist anfällig für Stürme, für Borkenkäfer. Man hat vor 30 Jahren gesagt, das kann nicht der Wald der Zukunft sein. Deshalb hat man angefangen, andere Arten in den Wald einzubringen, von denen man denkt, dass sie weniger anfällig sind."

Füße stillhalten oder eingreifen?

In der Forstwissenschaft unterscheidet man zwischen Naturverjüngung und Kunstverjüngung. Üblicherweise verjüngen sich Wälder selbst, die Samen alter Bäume treiben Jahr für Jahr aus und lassen die nächste Generation Wald entstehen. Aber: Auf einem Gebiet, in dem nur Fichten wachsen, werden auch die nächsten Generationen nur aus Fichten bestehen. Daher muss man an manchen Stellen künstlich eingreifen und neue Arten einbringen, um eine gesunde Mischung herzustellen. Im Tharandter Wald wachsen im Schatten der alten Fichten Weißtannen, die robuster sind als die Fichten, dazu Eiben, junge Buchen und Vogelbeerbäume.

"Jetzt heute würden wir sagen, das ist schon ganz prima hier, aber es fehlen noch Bäume, die eine ganz breite ökologische Amplitude haben, die also Trockenheit genauso aushalten wie viel Feuchtigkeit, die Frost abkönnen aber auch große Wärme. Das sind so Pionierbaumarten wie etwa die europäische Lerche – Baumarten, die das Spektrum noch erweitern und den Wald noch vielfältiger machen."

Die Mischung ist entscheidend

Wälder, die überwiegend eine Baumart aufweisen, müssten eben mit neuen Arten unterstützt werden Es gibt aber genug Wälder, die diese Mischung schon aufweisen. Forstwissenschaftler Wagner betont auch: Es ist ein Herumexperimentieren mit Baumarten.

Mut zur Lücke?

Eine vom Sturm beschädigte Fläche im Tharandter Wald. Vorne sieht man die Baumstümpfe alter Fichten, dazwischen wachsen junge, kleine Laubbäume nach Bildrechte: MDR Wie die Wälder besser an den Klimawandel angepasst werden können, untersucht auch Jan Wilkens, Doktorand am Lehrstuhl für Waldbau in Dresden. Er erforscht, was in Waldlücken passiert – also in Bereichen, in denen natürlich oder künstlich Bäume gefallen sind und wo jetzt Platz und Licht für andere Arten ist. Man geht davon aus, dass es in Zukunft häufiger Lücken in Wäldern geben könnte, da der Klimawandel zu mehr Waldschäden führt.

Jan Wilkens forscht zur Klimawandelanpassung von Wäldern Bildrechte: MDR Die Lücken sind gleichzeitig wichtig für die Waldverjüngung und sie bieten viele Chancen, die Wälder artenreicher zu machen: "Wir haben künstlich Lichtungen angelegt und untersuchen die Bäume, die dort natürlich wachsen und die wir gepflanzt haben um zu schauen, welche Baumarten am besten in diesen Lücken wachsen", erklärt Wilkens.

Den Wald vor Bambis schützen

Michael Müller ist Professor für Waldschutz an der TU Dresden Bildrechte: MDR Wenn man den Wald beim Umbau unterstützen will, muss man auch noch einen anderen Aspekt bedenken, erklärt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. "Es gibt bestimmte Tierarten, dazu gehört Rot-, Reh- und Schwarzwild, die sind in der Lage eine Waldverjüngung vollständig zu verhindern. Also man sieht gar nicht, das was entsteht, weil schon die Samen und die Keimlinge geäst werden." Wer also einen Waldumbau ermöglichen will, der muss auch die Wildtiere so bejagen, damit sich der Wald entwickeln kann, sagt Müller.

Waldland Deutschland