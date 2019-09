Der Regenwald atmet, sagt Geoökologie-Professor Jörg Matschullat. Und wenn wir Menschen mithilfe unserer Lungen atmen, dann sei das ein Zeichen für unsere Gesundheit. Und in Analogie können man sagen, dass auch ein Ökosystem, auch der Boden atme. "Und wenn wir diese Atmung untersuchen, können wir herausfinden, wie gesund dieses System ist", ergänzt Matschullat in einem Podcast der TU Bergakademie Freiberg. Er spricht über das Ziel des Deutsch-Brasilianischen Forschungsprojekts "EcoRespira-Amazon", bei dem die Forscher also gewissermaßen die Atmung des Bodens im Amazonas-Gebiet untersuchen.