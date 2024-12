Allerdings stand es 2024 in Deutschland und weltweit nicht um alle Tierarten so gut wie um den Seeadler. Laut dem erwähnten WWF-Bericht ist in der Bundesrepublik die Zahl der Westeuropäischen Igel, auch Braunbrustigel genannt, geht stark zurückgegangen. Die Art werde jetzt als "potenziell gefährdet" eingestuft. Auch dem Wolf geht es offenbar schlechter als gedacht, sein Schutzstatus hat der Europarat im Dezember herabgestuft. Mit 200 Rudeln sei die Art auch in Deutschland noch nicht in einem sogenannten "günstigen Erhaltungszustand".