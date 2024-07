"Die Ökosysteme von intensiv genutzten Agrar- und Kulturlandschaften sind zunehmend verarmt und fragil", erklärt dazu Augustin Berghöfer, ebenfalls vom UFZ in Leipzig. Er begleitet ein Projekt, das in der Gemeinde Rothenklempenow im Oder Delta an der Frage arbeitet, wie die Landschaft in der Region durch Rewilding beispielsweise gegenüber dem Klimawandel resilienter werden kann.

Die Rückkehr der Tiere

Rewilding bedeutet aber nicht nur die Natur sich selbst zu überlassen – das Konzept setzt auch auf die Rückkehr oder die Wiederansiedlung von großen Tieren, große Pflanzenfresser sowie Raubtiere werden als Schlüsselarten gesehen, um ökologische Prozesse zu beschleunigen. "Die Besonderheit im Oder Delta ist, das viele Tiere von selbst zurückgekommen sind", meint dazu Ulrich Stöcker. Dort gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren wieder Wölfe, Kegelrobben, Seeadler und sogar Elche. Auf die Erfolge des Rewilding sei das aber nur teilweise zurückzuführen, die Rückkehr der Tiere habe auch damit zu tun, dass die Landschaft in der Region generell noch sehr naturnah sei.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia Die Rückkehr der Tiere ist in dem Konzept kein Selbstzweck – sie übernehmen in den Ökosystemen wichtige Aufgaben. Ein Beispiel: In Rothenklempenow ist zunehmende Dürre ein wachsendes Problem. Dem könnte man jetzt mit technischen Maßnahmen, die Wasser aufstauen, begegnen. "Eine andere Möglichkeit wäre, man erlaubt Bibern, sich in bestimmten Gegenden anzusiedeln", meint Wissenschaftler Berghöfer. Die würden dann auch ihre Burgen bauen, die Wasser aufstauen und dessen Abfluss verhindern.

Rewilding hat in diesem Sinne nicht nur ökologische Vorteile – es spart auch Geld. Statt Naturschutz aktiv zu managen, soll die Natur sich wieder selbst regeln. "Naturschutz ist ein teures Geschäft geworden angesichts der Personaleinsparungen und Mittelkürzungen in den Länderhaushalten", meint dazu Ulrich Stöcker. Gerade in Zeiten von knappen Kassen sei die wirtschaftliche Ersparnis darum ein starkes Argument.

Konflikte zwischen Mensch und Tier

Bildrechte: Solvin Zankl/ REWILDING EUROPE Das verläuft nicht immer problemlos: Biber setzen öfter auch die falschen Flächen unter Wasser, werden dann als Problem wahrgenommen. "Solche Probleme muss man angehen und lösen", meint Berghöfer. "Aber ein Biber bringt im Gegensatz zu einem einfachen Aufstauen viele Vorteile für Artenvielfalt und ökologische Prozesse". Langfristig, so der Wissenschaftler, ergeben sich aus Lösungen, die mit der Natur zusammenarbeiten, mehr Vorteile und weniger Schäden als aus rein technischen.

Eine Herausforderung ist der Umgang mit Wildtieren aber trotzdem: Im Oder Delta gab es rund hundert Jahre lang keine Wölfe, nun ist der Wolf zurück – und sorgt auch für Probleme. Gerade Landwirte versetzt schon seine bloße Anwesenheit in Schrecken. Eine Umfrage in der Region, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zeigte, dass Bewohner der Region, zwar die Rückkehr großer Pflanzenfresser wie Elche oder Bisons befürworten, gegenüber von Raubtieren, wie dem Wolf, aber Vorbehalte haben. "Wir müssen jetzt daran arbeiten, wie eine akzeptable Koexistenz mit Tieren, die auch Probleme bereiten, gefördert werden kann", meint Berghöfer. Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Das zeigte sich vor einigen Jahren auch an dem Rewilding-Projekt Oostvaardersplassen in den Niederlanden. Nachdem die Populationen von wilden Hirschen, Kühen und Pferden über mehrere Jahre angestiegen war, starben im harten Winter von 2017/18 Tausende der Tiere. Die Projektgründer waren der Meinung, dass die Natur sich selbst regulieren sollte. Daraufhin wurden das Projekt und Rewilding im Allgemeinen weltweit kritisiert.

Rewilding als naturbasierte Lösung für Klimaschutz

Bildrechte: Solvin Zankl/ REWILDING EUROPE Für Karl Wagner von der Global Rewilding Alliance ist trotz solcher Rückschläge klar, dass Rewilding eine naturbasierte Lösung für Klimaschutz ist: Dazu tragen auch Wildtiere bei. "Rund 170 Wisente in Rumänien führen zum Beispiel zu einer zusätzlichen Speicherung von CO₂, die den Emissionen rund 80.000 Autos entspricht", erklärt er. Damit bezieht er sich auf eine aktuelle Studie der Yale Universität, die zu dem Ergebnis kommt, dass dort Wisente für die Speicherung von bis zu 54.000 zusätzlichen Tonnen CO₂ verantwortlich sind. Die Wisente, auch bekannt als europäische Bisons, wurden im Rahmen eines Rewilding-Projekts am Rande der Südkarpaten ausgewildert. Durch das Grasen der Wildtiere würden Nährstoffe recycelt und der Böden gedüngt, sodass er mehr Kohlenstoff speichere. "Funktionierende Ökosysteme können viel mehr Kohlenstoff speichern als beschädigte", fasst Wagner zusammen.