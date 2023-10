Was ihre Wachstumsbedingungen betrifft, sind die meisten Nutzpflanzen zwar nicht so eine olle Mimose, wie es die Kaffeesorte Arabica ist. Aber irgendwo ist Schluss mit lustig: In den Wüsten zum Beispiel, ob Eis oder Sand, generell in den arktischen Regionen oder den hohen Gebirgszügen unseres Heimatplaneten. Ansonsten haben Kartoffel und Weizen vielerorts ihr kultivierbares Plätzchen, die Frage ist nur: Wie lange noch?

Die klimatischen Veränderungen, mit denen sich unser Planet in den kommenden Jahrzehnten zwangsläufig konfrontiert sieht, führen nicht nur zur Verdrängung von Menschen aus ihren angestammten Lebensräumen – sondern auch zur Verdrängung von Nutzpflanzen. So können die Kartoffelacker in Südamerika oder Subsahara-Afrika infolge des Klimawandels nicht mehr in gleichem Maße bewirtschaftet werden, den Weizenfeldern geht es zudem in Europa und Nordamerika an den Kragen.

Landwirtschaft schadet Klima, Klima schadet Landwirtschaft

Als wäre das nicht vermaledeit genug, steht die landwirtschaftliche Produktion unter einer Art Versorgungsdruck, mit der zunächst einfachen Rechnung: Die Menschheit wächst und damit auch der Bedarf an Nahrungsmitteln. Um den zu decken, wird sich die Produktion nach heutigen Gesichtspunkten bis 2050 verdoppeln müssen. Und jetzt sehen wir auch, was die Krux an der Sache ist: Während der Klimawandel den Anbau erschwert, wächst der Bedarf an Fläche.

Die Landwirtschaft tut das, was sie tun muss, und migriert. Mitunter polwärts legen Forschende im Fachblatt Current Biology nahe. Das Team hat Informationen zu gut 1.700 Nutzpflanzen ausgewertet und modelliert, wie sich die Agrarlandschaft in den kommenden vierzig Jahren verändern könnte. Die besonders bittere Erkenntnis: Landwirtschaft könnte sich nicht nur in Richtung Nord- und Südpol verschieben, sondern insbesondere in Wildnisgebiete. Der Klimawandel führt nicht nur zum Verlust von Ertragsfläche in wärmeren Gebieten, sondern auch zum Gewinn potenzieller neuer Gebiete, zum Beispiel dort, wo es derzeit noch zu frisch ist. Soll heißen: Weizen und Kartoffeln könnten in vierzig Jahren in Alaska ein kühleres und weniger vom klimatischen Stress geprägtes Zuhause gefunden haben.

Unberührte CO₂-Speicher nahe der Pole

Darin liegt das Problem, bei der sich die Katze in den Schwanz beißt: Die Wildnisgebiete auf der Erde leisten einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Ihre Kohlenstoffspeicher gelten, so die Forschenden, als eine der besten Verteidigungswaffen gegen den Klimawandel. Außerdem ist die Wildnis ein wichtiger Baustein zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Dass Biodiversität und Klimaschutz Hand in Hand gehen, ist mittlerweile fast eine klimawissenschaftliche Binse. Bildrechte: MDR WISSEN

Den Studienergebnissen zufolge geht es dabei besonders der unberührten Natur in den hohen Breitengraden der Nordhalbkugel an den Kragen, darauf verweist Alexandra Gardner von der Universität Exeter und Hauptautorin der Studie: "Das Ausmaß, in dem dieses neu geeignete Land in der Wildnis liegt, war überraschend: 76 Prozent der neu geeigneten Flächen in hohen Breitengraden sind derzeit Wildnis, was zehn Prozent der gesamten Wildnis in diesen Gebieten entspricht." Gebiete, die in ihrer Funktion hinsichtlich Biodiversität und Klimawirkung verloren gingen, wenn sie zu landwirtschaftlicher Anbaufläche werden. Der Effekt könnte sich sogar noch verstärken, weil die hohen nördlichen Breiten einer besonders starken Erwärmung ausgesetzt sind.

Ernährungssicherheit durch Kartoffeln aus der Wildnis?

Je nach Szenario bezogen auf den Ausstoß von Treibhausgasen könnten zwischen 1,85 und 2,75 Millionen Quadratkilometer Wildnis an neuer landwirtschaftlicher Fläche gewonnen werden. Schätzungen zufolge sind seit 1990 bereits 3,3 Millionen Quadratkilometer Wildnis der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Das ist nicht nur einmal Alaska, sondern gleich zweimal.