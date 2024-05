"Das gelang allen drei Vögeln. Sie konnten ihre Rufe in der Sequenz mitzählen", wird Nieder in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. Es habe aber auch Fehler gegeben, wenn die Vögel den Überblick darüber verloren hätten, wie oft sie gekrächzt hatten. Die Reaktionszeit zwischen den Reizen und den Rufen sei lang gewesen - und umso länger, je mehr Rufe gefordert waren. Sprich: Je öfter die Singvögel krähen sollten, desto länger hat es gedauert, bis sie damit anfingen.

An akustischen Eigenschaften des ersten Rufs habe man schon erkennen können, wie oft die Tiere krähen wollten, so der Forscher weiter. "Das deutet darauf hin, dass die Krähen aus der präsentierten Information ein abstraktes Zahlenkonzept bilden, über das sie ihre Lautäußerungen vor dem Ausstoßen der Rufe planen." Frühere Studien hätten schon das "überragende" Lernvermögen von Krähen dokumentiert und belegt, dass die Tiere ein Verständnis für Zahlen besitzen. Die Fähigkeit, willentlich eine bestimmte Zahl an Lauten zu erzeugen, erfordere eine hoch entwickelte Kombination von Zahlenkompetenz und Stimmbeherrschung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass sie nicht allein dem Menschen vorbehalten ist."