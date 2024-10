Wie also kann die Landnutzung gerecht und nachhaltig sein? Wie können ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen an die Landnutzung gegeneinander abgewogen werden? In der Zukunftswerkstatt "Landwende: Wie wollen wir leben?" der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Halle haben junge Menschen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen und fachlichen Hintergründen über Wege aus diesem Trilemma diskutiert. Mit Input aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und methodisch unterstützt vom Fraunhofer-Institut für Innovationsforschung ISI (Karlsruhe) haben die Teilnehmenden die Vision eines idealen Landkreises im Jahr 2070 entwickelt und dabei schnell gemerkt, dass das Trilemma eigentlich ein Multilemma ist.

In der Graphic Novel, die den Arbeitsprozess der Teilnehmenden aufzeigt, finden sich deshalb auch weniger offensichtliche Punkte, etwa der Fokus auf die Gemeinschaft. Denn Teilhabe setzt voraus, dass Menschen sich abgeholt und integriert fühlen. Die Idee der jungen Erwachsenen ist deshalb auch ein Landkreis, der inkludiert, der die Gleichstellung fördert und den Austausch sucht. Eine Gemeinschaft, in der sich alle füreinander einsetzen und in der alle an einem Strang ziehen. In ihrer Vision integrieren die Teilnehmenden genossenschaftliche Modelle, etwa in der Lebensmittelproduktion oder beim Wohnraum. Es soll außerdem Räume für den Austausch und die Vernetzung geben und eine offene, wissensbasierte Kommunikation zur Meinungsbildung beitragen, bei der Kontroversen als Chance gesehen werden sollen. Für die Zufriedenheit der Menschen sollen zudem eine kostenfreie Gesundheitsversorgung und Bildung sowie gute Arbeitsbedingungen sorgen.