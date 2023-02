Nach Angaben von Projektleiterin Thrän, die zugleich Mitglied des Bioökonomierats der Bundesregierung ist, zeigten die Kennzahlen des EE-Monitors, dass eine naturverträgliche Energiewende in vielen Bereichen gelinge. So würden streng geschützte Naturflächen wie Nationalparke, Naturschutzgebiete oder Kernzonen von Biosphärenreservaten "weitestgehend" frei von Anlagen bleiben. Nach dem EE-Monitor liegt zudem der Anteil der Gebäudeanlagen an der Photovoltaik-Gesamtleistung immer noch bei über 70 Prozent, auch wenn sich der Anteil der Freiflächen-Photovoltaikanlagen seit 1990 verdreifacht hat. Als positiv bewerten die UFZ-Forscher zudem, dass der Anteil der Photovoltaik-Freiflächen an Autobahnen und Bahntrassen im gleichen Zeitraum von 8 auf fast 21 Prozent gestiegen ist, wodurch wertvolle Biotope nicht extra zerschnitten werden müssten.

Immer noch hohes Niveau aber leicht sinkend: Anteil der Photovoltaik-Gebäudeanlagen an installierter Photovoltaik-Gesamtleistung seit 1990 in Deutschland. Bildrechte: UFZ

Die Zahlen des EE-Monitors zeigen aber auch das Maß der Zerstörung von Naturräumen durch den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Demnach lagen im Jahr 2020 17 Prozent der bundesweit fast 30.000 Windenergieanlagen in Schutzgebieten, meist in Naturparks und Landschaftsschutzgebieten. Immer mehr Windkraftanlagen werden zudem in ökologisch sensiblen Waldstandorten errichtet. Standen im Jahr 2000 lediglich 1,1 Prozent aller Windräder im Wald, waren es 2020 bereits 8,2 Prozent. Eine ähnliche Tendenz ist beim Photovoltaik-Ausbau zu erkennen. Dort hat sich die Zahl der Freiflächenanlagen in Schutzgebieten in zehn Jahren mehr als verdreifacht: von 1.208 Hektar im Jahr 2010 auf 3.812 Hektar im Jahr 2020.