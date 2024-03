Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an junge Forschende als Anerkennung und weiterer Anreiz für herausragende wissenschaftliche Arbeit vergeben. Er soll die Preisträger ermutigen, ihre wissenschaftliche Laufbahn weiterzuverfolgen. Der Preis geht zum dritten Mal an einen Forscher der Universität Leipzig. Der Biologe Nico Eisenhauer wurde 2014 damit ausgezeichnet, der Chemiker Jonas Warneke 2022. Die Ausgezeichneten erhalten ein Preisgeld von jeweils 200.000 Euro, das sie innerhalb von drei Jahren für ihre weitere Forschungsarbeit verwenden können. Insgesamt waren 168 Forscher aus allen Fachgebieten vorgeschlagen worden. Verliehen werden die Preise am 4. Juni 2024 in Berlin.