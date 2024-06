Forschende des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena haben die Europäische Wanderheuschrecke Locusta migratoria genauer untersucht, ein ökonomisch bedeutsamer Ernteschädling, der bereits in der Bibel erwähnt wird ("Heuschreckenplage"). Trotz ihres Namens kommt die Wanderheuschrecke in Europa kaum vor, während sie in Afrika und Asien nicht nur Schäden in Millionenhöhe anrichtet, sondern auch fatale Folgen für die dort lebenden Menschen hat, weil sie deren Nahrungs- und Existenzgrundlage bedroht.