Als Grundmaterial nutzen die Expertenh aufgrund seiner Eigenschaften das sogenannte Polyester-Polybutylensuccinat (PBS). Dieses lässt sich biologisch herstellen und ist mittlerweile größeren Mengen am Markt verfügbar. Die biologische Abbaubarkeit von PBS konnte in mehreren Versuchen nachgewiesen werden, zudem kann es thermoplastisch verarbeitet , also bei bestimmten Temperaturen verformt werden. Durch diese Eigenschaft wird ein späteres Produktrecycling vereinfacht.