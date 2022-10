Sie enthalten Gold, Kupfer, Silber, Palladium und andere wiederverwertbare Materialien und trotzdem landen sie unbenutzt in Schubladen, Schränken, Kellerkisten und Garagen: Unbenutzte, ausrangierte, kaputte Elektrogeräte, die man aufhebt für den Fall, dass ... Ja, welchen Fall eigentlich? Und was horten wir genau? Eine Untersuchung des WEEE-Forums hat in 8.775 Haushalten in sechs Ländern Europas nachgefragt, nämlich in Portugal, den Niederlanden, Italien, Rumänien, Slowenien und Großbritannien. Und das Ergebnis liest sich so: Im Durchschnitt lungern in unseren Schubladen und Schränken pro Haushalt 74 Stück elektrischer Geräte herum. Zu diesen ungehobenen Material-Schätzen haben sich 2022 dann sicher auch neue gesellt: Das WEEE-Forum schätzt nämlich, dass 2022 nach Gewicht insgesamt 24,5 Millionen neue Tonnen Handys, elektrische Zahnbürsten, Toaster oder Kameras hergestellt werden. Und so werden von den rund 16 Milliarden Mobiltelefonen weltweit in diesem Jahr etwa 5,3 Milliarden zu Abfall.