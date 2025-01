An der Außenstelle des Umweltbundesamtes in Merseburg wird am Nationalen Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen das Portal umwelt.info entwickelt. Ziel des Portals mit integrierter Suchmaschine ist es, die Transparenz und Zugänglichkeit von relevanten Informationen im Umwelt- und Naturschutzbereich zu fördern und somit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit umwelt.info werden erstmals umfassende Daten aus ganz Deutschland gebündelt auffindbar und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.