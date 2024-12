Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms steigt in diesem Jahr in Deutschland voraussichtlich auf einen neuen Höchststand von 54 Prozent. Das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau-Roßlau mitteilte, wird die Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien Ende 2024 mit voraussichtlich etwa 285 Terawattstunden (TWh) vier Prozent über dem Wert des Vorjahres liegen. Nach UBA-Angaben handelt es sich dabei um eine vorläufige Bilanz. Die finalen Zahlen für das Jahr 2024 stellt die Behörde im März vor.