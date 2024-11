Fleischhunger runter, Milchlust hoch: Der sogenannte Thünen-Modellverbund hat seine alle zwei Jahre erscheinende Analyse zur Entwicklung des Agrarbereichs in Deutschland vorgelegt. In der Baseline genannte Untersuchung wird die erwartete Entwicklung des Sektors in den kommenden zehn Jahren dargelegt. Der Modellverbund des Thünen-Instituts (das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) erstellt mathematisch-ökonomische Simulationsmodelle, die jeweils unterschiedliche Entscheidungsebenen abbilden und Fragen beantworten, wie: Wie wirken sich Änderungen in der Politik auf die Landwirtschaft, die Agrarmärkte und die Umwelt aus?