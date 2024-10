Bäume sind in der Lage, ihre genetische Vielfalt auch unter großen Umweltveränderungen über Millionen Jahre des Klimawandels zu erhalten. Das ist das Ergebnis einer großen Studie unter Führung der Universität Uppsala in Schweden, an der Wissenschaftler von 22 europäischen Instituten (darunter auch die deutsche Forscherin Katharina B. Budde von der Uni Göttingen) mitgewirkt haben. Die Forscher unter Leitung des Professors für Pflanzenökologie und Evolution, Pascal Milesi, untersuchten, wie sich die Eiszeit-Zyklen in Europa auf die genetische Vielfalt der sieben in Europa am meisten verbreiteten Waldbäume ausgewirkt haben.