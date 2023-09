Der Klimawandel verändert das Aussehen der Wälder. In Europa heimische Baumarten könnten verschwinden oder nur in höheren Gebirgslagen zu finden sein. Italienische Forscher haben Wälder in verletzlichen Bergregionen in den Apenninen und italienischen Alpen kartographiert und Modelle entwickelt, wie diese Gebiete im Jahr 2050 aussehen könnten, je nachdem, ob die Emission klimaschädlicher Gase gestoppt wird oder nicht.