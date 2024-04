Der Aufbau von kohlenstoffreichem Gestein hat im Laufe von 4 Milliarden Jahren Erdgeschichte die Entstehung und Freisetzung von Sauerstoff beschleunigt und so die Voraussetzung für sauerstoffatmendes Leben geschaffen. Eine britisch-amerikanische Studie hat diesen bislang nur unzureichend beschriebenen Prozess der Sauerstoff-Anreicherung in der Atmosphäre erstmals in einem ausgeklügelten Computermodell dargestellt.