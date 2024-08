Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern sind nicht gerade billig. Je größer die Batterie ist, mit der man Solarstrom speichert, desto höher sind die Anschaffungskosten und damit also auch die Stromgestehungskosten. Wie viel die Größe der Batterie ausmacht, wird in einer neuen Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE berechnet. Dabei wurden verschiedene Verhältnisse zwischen Batteriekapazität und Nennleistung der PV-Anlage zugrunde gelegt. Beispielsweise bedeuten "50 Prozent", dass die Kapazität der Batterie in Kilowattstunden halb so groß ist wie die Nennleistung der Anlage in Kilowatt.