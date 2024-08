Diese Aussage deckt sich im Trend mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre. So kam eine Studie der TU München für Europa zu der Erkenntnis, dass sich die die Wahrscheinlichkeit für extreme Brände bis zum Ende des Jahrhunderts mehr als verdoppeln wird. Das würde eine Umkehr der bisherigen Entwicklung bedeuten. Denn die Brandfläche ist in den letzten Jahrzehnten in ganz Europa zurückgegangen, so die Forscher.

Am Mittwoch lagen die Temperaturen dem Deutschen Wetterdienst zufolge fast im gesamten Mittelmeerraum über 30 Grad Celsius. Auch in den kommenden Tagen solle es so heiß bleiben, mit bis zu 38 Grad in Athen und hoher Waldbrandgefahr. Dort in Griechenland wütete gerade mehrere Tage lang ein Großbrand.