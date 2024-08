In zehnminütigen Versuchen durften sie frei aus acht verschiedenen Optionen wählen. Die für die Forscher wichtigsten waren: Laufrad oder Erdbeer-Milchshake. "Mäuse mögen einen Milchshake aus dem gleichen Grund, wie man ihn kennt: Er enthält viel Zucker und Fett und schmeckt gut", sagt Burdakov. Das spannende Ergebnis: Mäuse mit einem intakten Orexin-System verbrachten doppelt so viel Zeit auf dem Laufrad und halb so viel Zeit an der Milchshake-Bar wie die Mäuse, deren Orexin-System blockiert worden war.