"Gleichzeitig haben wir in der Region erhöhte Werte von Chlorophyll-a gemessen, was auf ein verstärktes Wachstum des Phytoplanktons und damit auf eine höhere biologische Produktivität hinweist", sagte die Erstautorin der Studie zur Expedition, Zhouling Zhang. So konnte gezeigt werden, dass der Ausbruch einen großen Einfluss auf das Leben im Meer hatte. Die freigesetzten Spurenelemente hätten das Wachstum von Phytoplankton verstärkt. Die kleinen Meerespflanzen spielen eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf und nehmen CO2 auf. Auch ins Wasser geschleuderte Bimssteine bilden einen neuen Lebensraum im Ozean. Langfristig erwarten die Wissenschaftler eine ähnliche Verlangsamung des Anstiegs von Kohlendioxid in der Atmosphäre, wie er schon nach dem Ausbruch des Pinatubos auf den Philippinen im Juni 1991 festgestellt werden konnte.