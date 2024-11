Bildrechte: Ulla Lohmann

Silbersalz-Festival 2024 Fotografie und Forschung: "Vulkane lehren mich Demut"

Hauptinhalt

03. November 2024, 05:00 Uhr

Wenn die Erde sich auftut und glühend heiße rote Lava in einem heftigen Strahl gen Himmel schießt, zeigt sich die ganze Kraft der Natur. So ein aktiver Vulkan und seine Eruptionen faszinieren viele Menschen. Besonders in den Bann gezogen haben die feuerspeienden Riesen aber die Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann. Immer wieder zieht es sie an "ihre" Vulkane – und dort hilft sie mit ihrer Arbeit auch der Forschung. Davon berichtet sie in Halle auf dem Silbersalz-Festival.