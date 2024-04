Aber es stehen eben auch ökonomische Interessen über der Gesundheit einzelner. In den USA zum Beispiel gibt es das sogenannte "Cancer Valley" – eine Region am Flussdelta des Mississippi in Louisiana – und ja, der Name ist Programm. Denn dort, wo massenhaft Chemiefabriken für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgen, ist die Luft besonders schlecht und die Krebsrate besonders hoch. Weder Mensch, Tier, noch Umwelt sind hier gesund.

Auch hier haben ärmere Länder oft das Nachsehen. Und zwar im doppelten Sinne. Denn die Menschen sind dadurch nicht nur eher den Krankheitserregern ausgesetzt, sondern haben meist auch eine schlechtere Gesundheitsinfrastruktur. Ist One Health also überhaupt möglich?

One Health: Qual ja, Wahl nein!

Für Fabian Leendertz ist die Antwort klar: "Dem Erreger sind die Grenzen, die die Menschen gemacht haben, herzlich egal." Soll heißen: Wir müssen an einem Strang ziehen – ob wir wollen oder nicht.

Das wird nicht einfach. In der Wissenschaft etwa müssen viele Disziplinen zusammenarbeiten. Und für die Mittelgeber ist schwer zu belegen, dass man etwas verhindert hat, wenn es gar nicht passiert ist. Gleichzeitig treffen in der Politik oft gegensätzliche (ökonomische) Interessen und teilweise auch Skepsis gegenüber anderen Ländern aufeinander.

Der Ethikrat identifiziert noch ein weiteres Problem. Eine entscheidende Bedingung dafür, dass die Umweltbeziehungen von Menschen reguliert werden können, sei "ein funktionierender Staat und ein Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in den Staat und in die Art und Weise, wie die Staatsgewalt agiert." Dass das selbst in funktionierenden Demokratien ins Wanken geraten kann, hat Corona bereits offengelegt.

Für Fabian Leendartzs würde es aber fürs erste auch schon helfen zu sensibilisieren. "Schon in den Schulbüchern sollte vielleicht der Gedanke mit vermittelt werden, dass man eben sagt: Ja, wenn ich so und so mit meiner Umwelt umgehe, ist das nicht nur schlecht für die Umwelt und vielleicht auch das Klima, sondern kann auch was mit meiner Gesundheit zu tun haben."

Wie sehr, will er in den nächsten Jahren herausfinden. Forschende unterschiedlicher Disziplinen werden nun in einer Handvoll Dörfer in Afrika, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern Daten sammeln. Daten zu der Gesundheit der Menschen, ihrer Gemeinschaft, dem Lebensraum der Tiere, dem Mikroklima. Sie wollen so die Tragweite der verschiedenen Wechselbeziehungen erforschen, um sie dann für die globale Gesundheit einsetzen zu können.