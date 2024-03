Auf der griechischen Inselgruppe Santorini haben Wissenschaftler eine frühmittelalterliche Unterwasser-Eruption für das Jahr 726 n. Chr. nachgewiesen, die bislang nur aus historischen Aufzeichnungen bekannt war. Das internationale Forscherteam unter der Co-Leitung von Dr. Steffen Kutterolf vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel entdeckte mit einem Bohrschiff innerhalb und außerhalb der Santorini-Caldera in Tiefen von bis zu 300 Metern massive Bims- und Ascheablagerungen.

Die anschließenden geochemischen Auswertungen der Bohrkerne erbrachten, dass diese bis zu 40 Meter dicke Bimsstein- und Asche-Schicht eindeutig auf einen submarinen Vulkanausbruch im Frühsommer des Jahres 726 zurückzuführen ist. Historische Schriften hatten berichtet, dass damals das Meer kochte, "als würde es von einem Glutofen erhitzt". Große Bimssteinblöcke seien in solchen Mengen ausgeworfen worden, dass sie die Meeresoberfläche in einem riesigen Gebiet bedeckten und vom Wind bis an die Küsten Kleinasiens und Makedoniens getragen wurden. Konkrete Beweise für diesen Vulkanausbruch fehlten bislang jedoch.