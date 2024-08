Untersucht wurde von fünf Forschern aus den USA und Deutschland die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre in mehr als 1.550 Großstädten auf der ganzen Welt. Darunter waren auch 20 deutsche Städte, unter anderem Dresden und Leipzig. Grundlage waren viele verschiedene Satellitendaten, nicht nur hochaufgelöste Bilder, um das Flächenwachstum zu erkennen, sondern zum Beispiel auch Radardaten, die Mikrowellenstrahlung messen. An dieser lässt sich ablesen, wie hoch Gebäude sind.

In Städten fortgeschrittener Volkswirtschaften (zum Beispiel USA, Japan, Deutschland) hat sich das Wachstum laut Studie deutlich verlangsamt, und zwar sowohl in der Breite, als auch in der Höhe. Ganz anders ist das in den sich noch entwickelnden Volkswirtschaften, zu denen auch die sogenannten Schwellenländer gehören, in denen wirtschaftliches Wachstum fast immer mit Bevölkerungswachstum und Urbanisierung einhergeht.