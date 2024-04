Infrastruktur Warum eine Raumordnung für mitteldeutsche Regionen wichtig ist

Auf der unteren Stufe des Systems der Zentralen Orte befinden sich die Grundzentren. Diese sollen im ländlichen Raum mindestens 7.000 Einwohner haben und werden in den Regionalplänen zur Ergänzung der Ober- und Mittelzentren festgelegt. Sie dienen der Grundversorgung der Einwohner aus dem Umland. Es wird lediglich das Nötigste sichergestellt, etwa mit Kita, Grundschule, Sport- und Freizeitanlagen, Supermarkt sowie Apotheke. Daher sind sie insbesondere im ländlichen Raum wichtige Ankerpunkte für Einrichtungen der Daseinsvorsorge.



Mittelzentren sind Städte mit gehobener Versorgung. Diese sollen eine Mindestgröße zwischen 10.000 und 15.000 Einwohner haben. Hier gibt es zum Beispiel Fachärzte, Gymnasien, Krankenhäuser, Fachärzte, Altenpflege- und Betreuungsangebote, Einrichtungen der Polizei und Gerichtsbarkeit sowie gute schnelle Verkehrsanbindungen an benachbarte Oberzentren.



Oberzentren haben mindestens 50.000 Einwohner und liegen am Schnittpunkt überregional bedeutsamer Verbindungs- und Entwicklungsachsen. Sie haben mehr als 20.000 Arbeitsplätze im Ort. Es sind vor allem zentrale Städte oder Gemeindezusammenschlüsse in einer Region, die vom Land festgelegt werden. Sie haben bestimmte Funktionen innerhalb ihrer Region und stellen damit auch mehr Infrastruktur für die Bürger zur Verfügung als andere Orte. In der Regel beheimaten Oberzentren Hochschulen, Veranstaltungshallen oder bedeutende Einrichtungen und höherrangigen Behörden. Das muss verbunden sein mit einem guten überregionalen ÖPNV Anschluss für das Umland.